به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی وضعیت جوی پیش رو را توصیف کرد: بررسی‌ها از ورود یک سامانه ناپایدار از نواحی شمالی کشور از اواخر وقت پنجشنبه حکایت دارد.

به دلیل عدم رطوبت مناسب این سامانه، بیشترین فعالیت آن در استان به صورت وزش‌های نسبتا شدید تا شدید طی روز‌های جمعه و شنبه خواهد بود.

احتمال خیزش و انتقال گردوخاک از کشور همسایه غربی و نواحی مستعد استان در این مدت وجود دارد.

از اینرو، روز گذشته هشدار سطح زرد شماره ۳۱ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص کاهش دید افقی و کیفیت هوا برای روز‌های جمعه و شنبه صادر شد.

نوسان دمایی خاصی تا روز شنبه نخواهیم داشت؛ اما پس از آن با شمالی شدن جریانات، دمای هوا (به ویژه دمای شبانه) تا اواسط هفته به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.