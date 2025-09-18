پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی ازنا گفت: جشنواره بزرگ زنبور عسل، ۳۰ شهریور با حضور تولیدکنندگان، بهرهبرداران و فعالان اقتصادی در این شهرستان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، صادق رحمتی زاده در نشست هماندیشی و هماهنگی چهارمین جشنواره عسل اشترانکوه گفت: این جشنواره سیام شهریورماه امسال در منطقه گردشگری روستای دره تخت این شهرستان برگزار و به صورت زنده از شبکه برکت لرستان پخش خواهد شد.
وی، نشست دانشگاهی زنبور عسل، نمایشگاه تولید زنبور عسل و فرآوردههای آن، نمایشگاه توانمندیهای زنان روستایی و همچنین دامپزشکی زنبور عسل را از برنامههای جانبی این جشنواره عنوان کرد.
به گفته مدیر جهاد کشاورزی ازنا، این جشنواره با هدف معرفی ظرفیتها و توانمندیهای این شهرستان با رویکرد فراوری، بستهبندی و برندسازی عسل و با راهبرد اشتغالزایی و افزایش ارزش افزوده این محصول برگزار میشود.
رحمتیزاده اظهار کرد: شهرستان ازنا با داشتن ۲۵۰ زنبورستان، ۲۷ هزار کندو و ظرفیت تولید ۳۱۰ هزار کیلوگرم عسل، موقعیت مطلوب اقلیمی و به ویژه پوشش گیاهی مناسب، از قطبهای مهم تولید عسل در لرستان است.
وی افزود: صنعت زنبورداری علاوه بر تولید عسل، در موضوع گردهافشانی محصولات کشاورزی و حفظ تنوع زیستی، نقشی بسیار مهم و اساسی دارد و توسعه و تقویت این موضوع از اولویتهای اصلی مجموعه جهاد کشاورزی است.