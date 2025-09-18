در آستانه بازگشایی مدارس و به همت بنیاد علوی تعداد ۷۰۰ بسته لوازم التحریر در بین دانش آموزان نیازمند مناطق محروم روستایی شهرستان تکاب توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سکینه رجب زاده تسهیل گر بنیاد علوی تکاب در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: تعداد ۷۰۰ بسته لوازم التحریر در بین دانش آموزان نیازمند مناطق محروم روستایی شهرستان تکاب توزیع شد.

وی گفت: بسته‌های لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند مناطق روستایی در تکاب توزیع شد

تسهیل گر بنیاد علوی در تکاب افزود: بسته‌ها شامل ۶ جلد دفتر، بک بسته ۸ تایی مداد دو عدد پاک کن و تراش، یک بسته مداد رنگی ۱۲ تایی، پک خط کش، گونیا، پرگار و نقاله، ۶ عدد خودکار و مداد فشاری می‌باشد.

رجب زاده گفت: برای تهیه و توزیع این بسه‌ها مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.