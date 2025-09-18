\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0645\u060c \u0645\u0647\u0645\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06cc \u0631\u0648\u0632 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0642\u0645 \u062f\u0631 \u0628\u0633\u062a\u0647 \u062e\u0628\u0631\u06cc \u06f1\u06f2\u06f0 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0645\u0631\u0648\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u06f1- \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0637\u0644\u0627\u064a \u0633\u0628\u0632 \u06a9\u0648\u064a\u0631 \u0627\u0632 \u06f1\u06f4\u00a0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0628\u0627\u063a\u0627\u062a \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\n\u06f2-\u00a0 \u0627\u062c\u0631\u0627\u064a \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0632\u0627\u0645 \u062b\u0628\u062a \u0631\u0633\u0645\u064a \u0645\u0639\u0627\u0645\u0644\u0627\u062a \u0627\u0645\u0648\u0627\u0644 \u063a\u064a\u0631\u0645\u0646\u0642\u0648\u0644\n\u06f3-\u00a0 \u0628\u0627\u0632\u062f\u064a\u062f \u0646\u0645\u0627\u064a\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0642\u0645 \u0627\u0632 \u0633\u062f \u06f1\u06f5 \u062e\u0631\u062f\u0627\u062f \u0648 \u0633\u0631\u0634\u0627\u062e\u0647\u200c\u0647\u0627\u064a \u062f\u0632\u00a0\n\u0648 ...\n\u00a0\n\n\n\n\u00a0\n\u00a0