مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب از آغاز کشت محصول کلزا در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رضا مقدم در حاشیه بازدید از مزارع در حال کشت کلزا، با اعلام این خبر گفت: کشت محصول کلزا از ۲۰ شهریور ماه در میاندوآب آغاز شده و عمده ارقام مورد کشت «نپتون» و «دیفیوژن» است.
وی بر ضرورت توسعه دانههای روغنی در راستای تأمین روغن مورد نیاز کشور تأکید و افزود: تاکنون در سطح ۲۳۰ هکتار با زارعین این شهرستان، قرارداد کشت کلزا منعقد شده و ۹۵ هکتار از اراضی زراعی شهرستان زیر کشت کلزا رفته است.
مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب با اشاره به مزایای کشت کلزا یادآور شد: کلزا از دانههای روغنی مهم و دارای طیف وسیعی از سازگاری اقلیمی است و محصول بسیار مناسبی برای قرار گرفتن در تناوب زراعی با غلات است.
وی ادامه داد: نقش کلیدی در اصلاح الگوی کشت و برقراری تناوب زراعی مطلوب دارد، بازگشت بقایای گیاهی کلزا به خاک موجب تقویت عناصر غذایی آن میشود و از طرفی ریشه کلزا با نفوذ به عمق خاک و ایجاد خلل و فرج در خاک موجب بهبود وضعیت تهویه خاک میشود.
مقدم خاطر نشانکرد: این دانه روغنی به علت کودپذیر بودن و تثبیت ازت درخاک حاصلخیزی آن را بهبود میبخشد. کلزا بدلیل ویژگیها و خصوصیات گیاهی، باعث کاهش تراکم علفهای هرز، آفات و بیماریهای و در نهایت افزایش عملکرد محصول بعد از خود میشود.
وی از کشاورزان شهرستان خواست با توجه به تداوم خشکسالی، کاهش شدید بارندگیها و عدم تخصیص آب به کشتهای پاییزه بر اساس اعلام شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی، درصورت عدم دسترسی به آب مطمئنه برای کشاورزی، از کشتهای پاییزه خودداری نمایند.