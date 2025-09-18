پخش زنده
براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، آلودگی هوای ۱۳ شهر استان خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه و نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص آلودگی هوا در روز پنجشنبه ۲۷ شهریور در ماهشهر عدد ۱۶۳، اهواز ۱۶۲، هویزه و بهبهان ۱۵۲، خرمشهر ۱۵۱ AQI را نشان میدهد که گویای وضعیت قرمز و ناسالم هوا برای همه گروههای سنی است.
در این مدت شهرهای شادگان ۱۳۷، شوش ۱۲۳، هندیجان، دشت آزادگان ۱۱۸، اندیمشک و شوشتر ۱۱۵، امیدیه ۱۱۴، رامهرمز ۱۰۳ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفتند.
براساس دادههای این سامانه، شهرهای آبادان، آغاجاری، اندیکا، ایذه، دزفول، دهدز، شوش، گتوند، لالی، ملاثانی و هفتکل هوای قابل قبول دارند.
افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیتها را کاهش دهند.
براساس طبقهبندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.
استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.