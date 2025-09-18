پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان رشت، از وقوع یک فقره قتل و دستگیری قاتل در کمتر از ۲ ساعت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن قلب با اشاره به اعلام مرکز پیام فوریتهای پلیسی ۱۱۰، مبنی بر وقوع یک فقره مرگ مشکوک در یکی از محلههای شهر رشت، گفت: بلافاصله مأموران پلیس برای بررسی صحنه جرم در محل حاضرشدند و مشخص شد یک مرد ۴۴ ساله با سلاح سرد (چاقو) به قتل رسیده است.
وی با بیان اینکه بلافاصله تحقیقات گسترده برای شناسایی عامل یا عاملان قتل آغاز شد گفت: پس از بررسیهای فنی به عمل آمده در صحنه وقوع قتل، سرنخهایی از قاتل به دست آمد و با اقدامات پلیسی، مأموران کلانتری ۱۱ کمتر از ۲ ساعت قاتل را شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت با بیان اینکه در تحقیقات و بازجوییهای به عمل آمده قاتل ۲۴ ساله انگیزه خود را از ارتکاب این جرم، اختلافات شخصی اعلام کرد گفت: قاتل پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شد.