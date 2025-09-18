پخش زنده
اولین دوره مسابقات شنای شهرستانهای استان اصفهان با حضور ۱۵۰ شناگر پسر در ردههای سنی ۹ تا ۱۵ سال و در ۴ ماده به میزبانی کوهپایه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ پیمان گرامی رئیس هیأت شنای استان گفت: این مسابقات با حضور شناگرانی از ۱۱ شهرستان و در ۶ رده سنی برگزار شد.
وی هدف از برگزاری این رقابتها را ایجاد فضایی رقابتی و دوستانه بین ورزشکاران و ارتقاء سطح این رشته ورزشی در استان عنوان کرد.
رقابتها در استخر سرپوشیده کوهپایه و در مسافت کوتاه برگزار شد و در جریان آن علاوه بر ثبت رکوردهای شخصی توسط شناگران، استعدادهای جدید این رشته نیز شناسایی شدند.
در پایان تیمهای شهدای هستهای کاشان، فرهنگ نجف آباد و ماسال فریدن عناوین نخست تا سوم را کسب کردند.