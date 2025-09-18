پخش زنده
مدیرکل بهزیستی لرستان با اشاره به نزدیک شدن سال تحصیلی جدید گفت: پویش «همه حاضر» با هدف حمایت از دانش آموزان از یکم شهریورماه در استان آغاز شده که تا پایان مهرماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، همایون عمودی زاده گفت: در آستانه فرا رسبدن سال تحصیلی جدید، پویش «همه حاضر» با هدف تهیه و تأمین نوشت افزار، پوشاک و کیف و کفش برای دانش آموزان معلول و نیازمند استان، از ابتدای شهریور آغاز شده که تا پایان مهرماه ادامه دارد.
وی افزود: آموزش و ارتقای تحصیلی مددجویان از اولویتهای این نهاد است و نباید نبود بضاعت مالی، مانعی برای آموزش و تحصیل این دانش آموزان شود.
مدیرکل بهزیستی لرستان گفت: خیران می توانند کمکهای نقدی خود را از طریق درگاه الکترونیکی mosharekat.behzisti.ir یا شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۰۰۰۰۹۷۷۴۶ و یا حساب بانک مرکزی سایر منابع ۴۱۶۶۰۳۴۵۴۱۲۲۰۱۲۶ واریز کنند.
عمودی زاده ادامه داد: همچنین خیران می توانند کمکهای غیر نقدی را به ادارات بهزیستی شهرستانها و مؤسسات خیریه تحویل دهند.