مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام از پایان هفدهمین تعمیرات اساسی این پالایشگاه با هدف افزایش قابلیت اطمینان سیستم و پایداری تولید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «روحاله نوریان» با اعلام اینکه تعمیرات اساسی این پالایشگاه با هماهنگی شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای بالادستی و پاییندستی و با برنامهریزی از پیش تعیینشده با موفقیت و بدون حادثه به پایان رسید، اظهار کرد: در تعمیرات اساسی امسال، بازرسی، تعمیر، نوسازی، تمیزکاری و تست بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ تجهیز مختلف مکانیکی، برقی و ابزار دقیق با هدف افزایش قابلیت اطمینان سیستم و پایداری تولید انجام شد.
وی افزود: بازرسی و تعمیرات مشعل اصلی، تخلیه و شارژ سه بستر کاتالیستی، بازدید و تعمیرات دیگ بخار فشار متوسط، بازدید و تعمیرات ظروف و برجهای فرآیندی، نوسازی بخشی از خطوط فرآیندی، تعمیرات دورهای تجهیزات برقی و ابزار دقیقی، شستشوی شیمیایی هفت کولر هوایی، تعمیرات و کالیبراسیون بیش از ۳۰۰ عدد انواع شیرآلات و اجرای طرحهای اصلاحی ازجمله فعالیتهای مهم انجامشده در تعمیرات اساسی امسال در فاز یک پالایشگاه بوده است.
مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام با اشاره به اینکه تعمیرات اساسی فاز یک این شرکت با پیشبینی حدود ۶۴ هزار نفر ساعت نیروی اجرایی و ۲۰ هزار نفر ساعت نیروی نظارتی و پشتیبانی و با تشکیل ۲۸ گروه کاری از دوم شهریور امسال آغاز شد، گفت: باوجود اضافه شدن حدود ۱۶ درصد فعالیت به برنامه مصوب در طول پروژه، با کنترل بهموقع پیشرفت فعالیتها، برنامهریزی مجدد کارهای جدید، تدوین برنامههای جبرانی، در مدت ۲۴ روز و با صرف بیش از ۹۰هزار نفرساعت کار عملیاتی و پشتیبانی، مطابق برنامه در ۲۶ شهریور امسال به پایان رسید.