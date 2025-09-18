پخش زنده
مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مراغه از ساماندهی ۵۵۰ دستگاه خودرو برای سرویسهای مدارس در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،جعفر ابراهیمی گفت:در طرح ساماندهی سرویسهای مدارس در مراغه ۴۵۰ دستگاه سواری، ۴۰ دستگاه سواری ون و ۶۰ دستگاه مینی بوس برای جابجایی دانش آموزان در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد:برای حدود ۳۰۰ نفر از بانوان و ۱۵۰ نفر از آقایان راننده سواری کارت شهری صادر شده است.
مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مراغه گفت:در شهر مراغه حدود ۱۲ هزار نفر از دانش آموزان از طریق سرویس مدارس شامل تاکسی، مینی بوس و سواریهای شخصی جابجا میشوند.
وی گفت: به منظور ساماندهی سرویس مدارس چندین جلسه با حضور مسئولان تشکیل و مشکلات این حوزه هموار شده است.
ابراهیمی ادامه داد: سرویسهای مدارس علاوه بر به موقع رساندن دانش آموزان به مدرسه و خانه نقش مهمی در کاهش ترافیک شهر دارند.
وی با بیان اینکه سرویسهای دانش آموزی بدون مجوز حق فعالیت ندارند افزود: خانوادهها برای جابجایی دانش آموزان حتما با رانندگان دارای کارت شهری و مجوز عقد قرارداد کنند.