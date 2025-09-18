پخش زنده
۵هزار بسته لوازم التحریر و بسته های معیشتی در اختیار خانواده های نیازمند بروجن قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،معاون بسیج سازندگی سپاه ناحیه شهرستان بروجن گفت: این پویش با هدف کمک به اقشار آسیب پذیر ، عزتمند جامعه ترویج فرهنگ انفاق و ایثار در سطح شهرستان بروجن انجام شد.
سرهنگ محسن ملک محمدی گفت: ارزش هر بسته یک میلیون تومان است .
پویش ایران عاشورایی با رمز یا اباعبدالله الحسین علیه السلام آغاز شده و تا پایان سال تحصیلی تداوم خواهد داشت.
این بسته ها به همت ۵۰ گروه جهادی به مدت یک هفته بین نیازمندان توزیع خواهد شد.