به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،معاون بسیج سازندگی سپاه ناحیه شهرستان بروجن گفت: این پویش با هدف کمک به اقشار آسیب پذیر ، عزتمند جامعه ترویج فرهنگ انفاق و ایثار در سطح شهرستان بروجن انجام شد.

سرهنگ محسن ملک محمدی گفت: ارزش هر بسته یک میلیون تومان است .

پویش ایران عاشورایی با رمز یا اباعبدالله الحسین علیه السلام آغاز شده و تا پایان سال تحصیلی تداوم خواهد داشت.

این بسته ها به همت ۵۰ گروه جهادی به مدت یک هفته بین نیازمندان توزیع خواهد شد.