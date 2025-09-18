پخش زنده
در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، رزمایش یگانهای اجرایی ستاد مهر شهر اصفهان در گلستان شهدای این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان در این رزمایش با اشاره به اجرای طرحهای جامع ترافیکی و خدماتی در آستانه بازگشایی مدارس گفت: با همکاری ۱۵ کمیته عملیاتی، بیش از ۹۰۰ دستگاه اتوبوس آماده خدمترسانی در سطح شهر هستند، خط یک متروی اصفهان روزانه توان جابهجایی ۱۲۰ هزار مسافر را دارد، ۸۰۰۰ تاکسی زردرنگ در سطح شهر فعال خواهند بود و ۶۰۰۰ سرویس مدارس در اختیار دانشآموزان قرار گرفته است.
سعید ساکت ادامه داد: برای افزایش ایمنی و نظم ترافیکی، بیش از هزار دوربین نظارت تصویری و ثبت تخلف نصب و فعال شده است، در حوزه بار نیز تردد خودروهای سنگین مطابق پروتکلهای مشخص تحت کنترل قرار دارد و علاوه بر این، پایانههای مسافربری ظرفیت جابهجایی روزانه بیش از هزار سرویس برای دانشجویان و دانشآموزان بینشهری را دارند.
وی افزود: سال تحصیلی جدید با حضور بیش از ۳۴۰ هزار دانشآموز در اصفهان آغاز میشود؛ تلاش ما این است که شرایطی ایمن، روان و بانشاط برای تردد آنها فراهم کنیم.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان یکی از نوآوریهای سال جاری را ورود یگان اسکوترسوار پلیس راهور بیان کرد و افزود: این یگان جدید به ناوگان نظارتی اضافه شده و در رزمایش ویژه به نمایش درخواهد آمد، همچنین در آینده نزدیک ناوگان خودروهای برقی و اتوبوسهای برقی نیز به جمع وسایل حملونقل عمومی شهر افزوده خواهند شد.
سعید ساکت با اشاره به طرح شناورسازی ساعات مدارس و ادارات که با مصوبه شورای ترافیک استان در ۱۸ شهریور به تصویب رسید، تاکید کرد: با توجه به مطالعات انجام شده، در ساعات اوج صبحگاهی حدود ۷۸۰ هزار سفر روزانه ارائه میشود و اگر این سفرها در بازه زمانی ۷ تا ۹ صبح تقسیم شوند، حجم سفرها به حدود ۵۲۰ هزار سفر کاهش مییابد.
وی ادامه داد: این اقدام موجب میشود زمان اتلافشده شهروندان در صفوف و تقاطعهای ترافیکی از بیش از ۳۲ هزار ساعت به حدود ۲۰ هزار ساعت کاهش پیدا کند و بر اساس بررسیها، سفرهای تحصیلی ۴۴ درصد به تنش ترافیکی اضافه میکنند، اما با اجرای طرح شناورسازی میتوان این بار را تا ۳۷ درصد مدیریت کرد.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان تاکید کرد: این طرح با همکاری پلیس راهور و پشتیبانی تیمهای مطالعاتی و اجرایی شهرداری به اجرا درآمده است و اثرات ملموسی بر روانسازی ترافیک خواهد داشت که از همه ادارات و مدارس میخواهیم اجرای دقیق آن را جدی بگیرند.
ساکت گفت: این موفقیتها نتیجه همافزایی بخشهای مختلف شهرداری از جمله معاونت عمران، حوزه مالی و اقتصادی و مجموعههای ستادی و عملیاتی است و در کنار این تدابیر لجستیکی و فنی، آنچه اهمیت دارد عزم مشترک برای خدمت به شهروندان است.
وی با بیان اینکه «اصفهان، مدرسه مهر» شعار سال جاری است، افزود: امیدواریم با همراهی دستگاههای مختلف و حمایت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، ظرفیتهای حملونقل عمومی در مترو و اتوبوس تقویت شود و آنچه امروز شاهدیم، اراده جمعی ۱۵ کمیته اجرایی و مناطق مختلف شهرداری برای رقم زدن یک مهر پرشکوه است.