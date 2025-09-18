فرماندار شوش از دریافت موافقت اولیه ثبت دوم فروردین به نام روز شوش در تقویم رسمی کشور به مناسبت عملیات فتح المبین در ۸ سال دفاع مقدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید صبری‌پور در نشست شورای فرهنگ عمومی شوش که در دفتر امام جمعه این شهر برگزار شد، گفت: ثبت دوم فروردین ماه به مناسبت عملیات فتح المبین به نام «روز شوش» در تقویم رسمی کشور از جمله مطالبه‌های مهم این شهرستان است و موافقت اولیه در کمیسیون تخصصی شورای فرهنگ عمومی خوزستان در این زمینه دریافت شده است و پیگیری برای تحقق نهایی این مطالبه ادامه دارد.

وی شوش را شهر یادمان‌های دفاع مقدس دانست و افزود: این شهرستان گنجینه دفاع مقدس است و نامگذاری دوم فروردین به نام روز شوش در تقویم رسمی کشور، گام بلندی در معرفی ظرفیت‌های ممتاز و بی‌بدیل این شهرستان است.

صبری پور انسجام میان مسوولان و دستگاه‌های این شهرستان را در خوزستان بی‌نظیر دانست و ادامه داد: اتحاد، برادری و همدلی مسوولان شوش برای گره گشایی از مسایل شوش با وجود همه اختلاف نظرها، قابل تجلیل است.

کاهش چشمگیر تیراندازی در مراسم شادی و عزا شوش

حجت الاسلام سیدمرتضی مرعشی، امام جمعه شوش در این نشست گفت: شورای فرهنگ عمومی در یک سال اخیر اقدام‌های متنوعی برای فرهنگ سازی جلوگیری از تیراندازی در مراسم شادی و عزا انجام داده است که ثمره این اقدام‌ها به صفر رسیدن تیرانداری در مراسم این شهرستان است.

وی افزود: با تدابیر و اقدام‌های فرهنگی تیراندازی در مراسم از امری فخرفروشانه به امری ضدفرهنگی تبدیل شد به گونه‌ای که خود خانواده‌ها از وقوع تیراندازی در مراسم جلوگیری می‌کنند.

حجت الاسلام سیدمرتضی مرعشی با اشاره به انتخاب ستاد نمازجمعه شوش به عنوان رتبه اول کشوری گفت: کارنامه شورای فرهنگ عمومی شوش در یک سال اخیر به دلیل همراهی، وحدت و همدلی همه اعضای این شورا، موفقیت آمیز بوده است.

وی با بیان اینکه شوش دانیال باید محور برنامه فرهنگی در شمال خوزستان باشد، افزود: شوش شهر دانیال نبی (ع) است و باید رویداد‌های مذهبی این شهرستان پرشور برگزار شود.



تحول در شوش با ثبت روز شوش در تقویم



امام جمعه شوش دفاع مقدس را گنجینه‌ای عظیم دانست و اظهارکرد: ثبت روز دوم فروردین ماه به نام «روز شوش» در تقویم رسمی کشور یکی از مطالبه‌های مهم مردم این شهرستان است که تحقق این مطالبه، موجب تحول در شوش می‌شود.

حجت الاسلام مرعشی، با بیان اینکه دفاع مقدس مظهر آرمان خواهی ملت بزرگ ایران است، افزود: شوش با داشتن یادمان‌های مختلف دفاع مقدس و آثار متعدد ثبت ملی شده جنگ تحمیلی ۸ ساله سالانه میزبان ده‌ها هزار نفر از سراسر کشور است که این ظرفیت‌ها باید به خوبی معرفی شوند.

پس از تایید نامگذاری روز دوم فروردین ماه به نام روز «شوش» کمیسیون تحصصی، در صورت تصویب در نشست رسمی شورای فرهنگ عمومی خوزستان، موضوع برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع و در صورت تصویب نهایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، به طور رسمی دوم فروردین ماه به نام «روز شوش» در تقویم رسمی کشور ثبت می‌شود.

۳۱ شهریورماه سال ۱۳۵۹ ارتش متجاوز بعث عراق با عبور از مرز‌ها به خاک میهن اسلامی حمله کرد و به همین مناسبت از ۳۱ شهریور تا ششم مهرماه به نام هفته دفاع مقدس در تقدیم جمهوری اسلامی نامگذاری شده است.

۲ منطقه جنگی شامل فتح المبین و فکه در شهرستان شوش وجود دارد و تاکنون آثار متعدد دفاع مقدس در این شهرستان از جمله محوطه یادمانی جبهه شوش (غرب کرخه)، حمام پادگان لشگر ۲۵ کربلای شوش در روستای خماط بخش شاوور و بیمارستان صحرایی شهید مخبری ارتش جمهوری اسلامی در بخش فتح المبین این شهرستان به ثبت ملی رسیده است.

دی ماه ۱۳۹۴ محوطه یادمان عملیات فتح المبین شوش در غرب کرخه در فهرست میراث فرهنگی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس کشور ثبت شد.

یادمان فتح المبین یادگار ارزشمند عملیات غرورآفرین فتح المبین در سال ۱۳۶۱ به شماره ۱۷ در فهرست میراث فرهنگی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ثبت شد.

این یادمان در بخش فتح المبین شهرستان شوش در استان خوزستان و دهستان سرخه و در پنج کیلومتری پل شهید ناجیان واقع شده است.

در عملیات غرورآفرین فتح المبین که دوم فروردین سال ۱۳۶۱ با رمز یا زهرا (س) در غرب شوش و دزفول انجام و نیرو‌های متجاوز بعثی عراق از مناطق اشغالی عقب رانده شدند.