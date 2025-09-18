به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس اداره بهداشت و مدیریت‌های دامی اداره‌کل دامپزشکی استان با بیان اینکه عملیات واکسیناسیون علیه بیماری تب برفکی از اول شهریور آغاز و تا ۳٠ مهرماه ادامه خواهد داشت، گفت: تاکنون ۱۳هزار رأس دام سنگین و ۵۰۰هزار رأس دام سبک تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفته‌اند

یونس دریالعل افزود: در حال حاضر، ۱۵ تیم دولتی و ۱۹ تیم بخش خصوصی در قالب طرح خرید خدمت کار واکسینه را انجام می‌دهند.

وی گفت: پیش‌بینی می‌شود در مجموع ۳۰ هزار رأس دام سنگین و دو میلیون و ۵۰۰ هزار رأس دام سبک تحت پوشش عملیات واکسیناسیون دام علیه تب برفکی قرار بگیرند.