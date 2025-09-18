غنی سازی اوقات فراغت ۱۴ هزار دانش آموز گیلانی غنی سازی اوقات فراغت ۱۴ هزار دانش آموز گیلانی غنی سازی اوقات فراغت ۱۴ هزار دانش آموز گیلانی غنی سازی اوقات فراغت ۱۴ هزار دانش آموز گیلانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، جمیل عباسی غریب در اختتامیه کانون‌های فرهنگی و هنری آموزش و پرورش گیلان در سنگر گفت: در تابستان امسال بیش از ۶۰۰پایگاه فرهنگی و هنری برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در استان برپا شد که حدود ۱۴ هزار دانش آموز در این پایگاه‌ها آموزش دیدند.

وی برگزاری پویش‌های ملی و استانی ایران سرسبز و قوی و لاله‌های روشن، کافه گفت‌و‌گو با عنوان حجاب و عفاف، برپائی موکب‌های دانش آموزی، برگزاری اردو‌های خارج استانی برای دانش آموزان از برنامه‌های پایگاه‌های تابستانی برشمرد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش وپرورش گیلان همچنین افزود : کلاس های آموزش تئاتر و سرود ، بازارچه محصولات دانش آموزان ، اکران 36 عنوان فیلم جشنواره رشد از برنامه‌های جدید و پرطرفدار کانون های فرهنگی و هنری امسال بود.