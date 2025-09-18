پخش زنده
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش وپرورش گیلان گفت: تابستان امسال بیش از ۶۰۰پایگاه فرهنگی و هنری برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در استان برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، جمیل عباسی غریب در اختتامیه کانونهای فرهنگی و هنری آموزش و پرورش گیلان در سنگر گفت: در تابستان امسال بیش از ۶۰۰پایگاه فرهنگی و هنری برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در استان برپا شد که حدود ۱۴ هزار دانش آموز در این پایگاهها آموزش دیدند.
وی برگزاری پویشهای ملی و استانی ایران سرسبز و قوی و لالههای روشن، کافه گفتوگو با عنوان حجاب و عفاف، برپائی موکبهای دانش آموزی، برگزاری اردوهای خارج استانی برای دانش آموزان از برنامههای پایگاههای تابستانی برشمرد.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش وپرورش گیلان همچنین افزود : کلاس های آموزش تئاتر و سرود ، بازارچه محصولات دانش آموزان ، اکران 36 عنوان فیلم جشنواره رشد از برنامههای جدید و پرطرفدار کانون های فرهنگی و هنری امسال بود.