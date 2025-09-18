به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در خراسان جنوبی گفت: این آزمون علاوه بر بیرجند، در شهرستان‌های طبس، فردوس و قاین نیز برگزار شد.

سیاری افزود: از این تعداد ۲ هزار و ۳۱۵ نفر آقا و هزار و ۵۷۸ نفر خانم و بیشترین شرکت کنندگان متعلق به شهرستان بیرجند هستند.

وی گفت: نتایج این آزمون از طریق سازمان‌های مربوطه اعلام خواهد شد.

در سیزدهمین آزمون مشترک فراگیر، سهمیه‌های استخدامی به دستگاه‌های اداره کل پزشکی قانونی، پست بانک، محیط زیست، استاندارد، هواشناسی، تعزیرات حکومتی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت برق منطقه‌ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعلق گرفته است.