مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان، از شهادت فرمانده انتظامی شهرستان سیب و سوران که در حمله تروریستی چند روز گذشته محور خاش - زاهدان مجروح شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، سرهنگ ابراهیم فضیلت، فرمانده انتظامی شهرستان سیب و سوران که در حمله تروریستی محور خاش - زاهدان مورخه ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ به شدت مجروح شده بود، ساعتی قبل به علت شدت جراحات وارده به یاران شهیدش پیوست.

گفتنی است؛ در پی حمله تروریستی به خودروی فرمانده انتظامی شهرستان سیب و سوران، در روز ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴، ۳تن از نیرو‌های فراجا به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.