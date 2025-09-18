همزمان با آغاز برگزاری رزمایش سراسری پیشگیری و مقابله با آفت مگس میوه به صورت نمادین در شهرستان آمل، باغداران مازندرانی بویژه صاحبان باغ‌های مرکبات برای مقابله با این آفت در آماده باش کامل قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رزمایش سراسری مقابله با مگس میوه مدیترانه‌ای با حضور نیرو‌های مختلف مردمی، تشکل‌های کشاورزی و باغداران با محوریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل در روستای " مرزان کلا" از توابع بخش امامزاده عبدالله شهرستان آمل آغاز شد.

رزمایش مقابله با آفت مگس به صورت عملی در باغ بیش از یک هکتاری مرکبات واقع در ورودی جاده هراز عملیاتی شد و باغداران پیشرو در کنار کارشناسان حفظ نباتات جهاد کشاورزی نحوه تله گذاری، مقدار و چگونگی محلول پاشی، جمع آوری میوه‌های پوسیده و دفن آن را با هدف پیشگیری و مبارزه بیولوژیک با مگس میوه تمرین کردند.

کارشناسان باغبانی می‌گویند: دما و رطوبت مناسب برای افزایش زادآوری و وجود میزبان‌های حساس رسیده نظیر هلو، شلیل، سیب و میوه‌های در حال رسیدن به ویژه خرمالو و پرتقال‌های تابستانه ازدیاد نسل و طغیان آفت مگس میوه مدیترانه‌ای و در نهایت خسارت روی مرکبات دور از انتظار نیست.

اواخر شهریور ومهرماه به تدریج برداشت نارنگی‌های زود رس درمازندران هست و باغداران استان باید نسبت به خطر طغیان آفت مگس میوه به خصوص حدود ۱۲هزار هکتار از نارنگی‌های زود رس که از نیمه دوم شهریور ماه به مرحله برداشت می‌رسد، هوشیار باشند..

طبق اظهارات رسمی کارشناسان حفظ نباتات، هر مگس ماده روزانه ۱ تا ۳۰ عدد تخم رها می‌کند و در شرایط مناسب این توان را دارد که در یک دوره زندگی تعدادش را به میانگین ۳۰۰ و حداکثر یکهزار عدد برساند.

مگس میوه مدیترانه‌ای از آفات مخرب برای ۱۶۰ هزار هکتار از باغ‌های مازندران با تنوع و پراکندگی به لحاظ نوع میوه و زمان برداشت محسوب می‌شود و همواره از دغدغه‌های جدی باغداران استان نیز بوده است.

گسترش پدیده باغ‌های مختلط با غرس درختان هلو، شلیل، انجیر، آلبالو، گیلاس، زردآلو، گردو و خرمالو طی سال‌های اخیر در مناطق مختلف مازندران در کنار ۱۱۵ هزار هکتاری باغ مرکبات به عنوان رکن اصلی صنعت باغداری استان، شرایط را برای رشد و تکثیر آفت مگس مدیترانه‌ای دوچندان کرده است.

وضعیتی که تهدید جدی برای باغداری مازندران به شمار می‌رود و اگر نسبت به مقابله بموقع با این آفت از طریق روش‌های مختلف توسط باغداران اقدامی صورت نگیرد، ریشه باغداری استان را خواهد خشکاند.

درهمین زمینه مدیرجهاد کشاورزی شهرستان آمل در حاشیه این رزمایش به خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای مرکزمازندران گفت: در شهرستان آمل بیش از هفت هزار هکتار باغ مرکبات وجود دارد که درنیمی ازاین باغات به طور متوسط، مگس میوه مشاهده وگزارش شده است.

محمد هادی زاده، با بیان اینکه آمار دقیقی هنوز از باغ‌های دارای خسارت ناشی از مگس میوه گردآوری نشده است، افزود: نهاده‌های مبارزه با مگس میوه به اندازه کافی موجود است و کمبودی درسطح شهرستان وجود ندارد.

وی از باغداران خواست تا با مراجعه به کلینیک‌های گیاهپزشکی و داروخانه‌های گیاهپزشکی دستورالعمل مقابله با مگس میوه را دریافت کنند، ادامه داد: آفت مگس میوه مدیریت پذیر است و کشاورزان باید اکنون که نقطه اوج فعالیت مگس است با آن مبارزه کنند.

مدیرجهاد کشاورزی آمل همچنین به اهمیت مبارزه با مگس میوه گفت: برگزاری رزمایش‌ها و اقدامات در بخش کشاورزی باید مردم محور باشد و به دست مردم انجام شود تا اثربخشی بیشتری داشته باشد.

هادی زاده یادآورشد، امنیت غذایی یک مقوله فراسازمانی است و همه باید در تامین آن نقش ایفا کنند.

وی اظهار داشت: آفت مگس میوه در سطح استان بومی شده است و به رغم اینکه مدیریت پذیر است، اما مبارزه به موقع بسیار مهم ضروری است، و بهداشت باغ باید رعایت شود تا شاهد فعالیت آفات و بیماری‌ها نباشیم.