رئیس هیات نجات غریق خوزستان گفت: این استان بیشترین آمار غرق‌شدگی در کشور را دارد و کاهش اینگونه حوادث نیازمند تخصیص اعتبارات لازم ساماندهی سواحل و تامین ناجیان غریق است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جشان زاده با بیان اینکه این استان بیشترین آمار غرق‌شدگی در کشور را دارد، از اختصاص نیافتن اعتبارات لازم برای ساماندهی سواحل و تامین ناجیان غریق در خوزستان انتقاد و اظهار کرد: سال گذشته از محل آسیب‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور مبلغی حدود ۸۰ میلیارد ریال به استان خوزستان تخصیص یافت که انتظار می‌رفت امسال این عدد حداقل ۲ برابر شود.

وی با اشاره به مقایسه وضعیت خوزستان با استان‌های شمالی کشور افزود: در بحث نجات غریق سواحل، بیشترین توجه مربوط به شمال کشور بوده، اما اکنون بعد از ارائه طرح و راه اندازی نجات غریق رودخانه باید به سواحل خوزستان نگاهی جدی کرد چرا که این استان از نظر طول سواحل، نرخ مراجعه شناگر و نرخ غرق شدگی منجر به فوت آمار بالاتری دارد.

جشان زاده با اشاره به آمار بالای غرق شدگی در استان، ادامه داد: در سه ماهه اول امسال، ۳۰ نفر در آب‌های استان غرق شده‌اند. ما بیشترین سواحل را داریم و نرخ مراجعه به آب‌ها در خوزستان با هیچ کجای کشور قابل قیاس نیست.

رئیس هیات نجات غریق خوزستان تلاش‌های ناجیان در ۳۸ محدوده شناگاهی را بی نظیر قلمداد کرد و بیان داشت: در محدوده طرح ساماندهی سواحل استان، شاهد غرق شدگی منجر به فوت ۵ نفر بوده‌ایم و این در حالی است که ۶۹ نفر توسط ناجیان فداکار نجات پیدا کردند.

وی بر لزوم تشکیل کارگروه ویژه پیشگیری از غرق شدگی و ساماندهی سواحل تاکید و تصریح کرد: متاسفانه مصوبات جلسات شورای ورزش مرتبط با سواحل پیگیری و اجرایی نشده است و ارگان‌های مربوطه هیچ‌گونه کمکی نمی‌کنند.

جشان زاده با بیان اینکه بسیاری از شهرداری‌های استان از جمله اهواز، دزفول و شوشتر نسبت به اجرای مصوبات ساماندهی سواحل اقدام نکرده‌اند، خواستار حمایت مجلس و دستگاه‌های نظارتی از این حوزه شد.

وی می‌گوید: با توجه به اینکه هنوز واژه رودخانه در دستورالعمل ساماندهی سواحل گنجانده نشده، انتظار داریم استاندار خوزستان موضوع مغفول مانده سواحل رودخانه‌ای را در جلسه هیات دولت مطرح و در این خصوص بازنگری شود.