مسئول آتش نشانی و خدمات ایمنی تکاب گفت:تصادف پژو ۴۰۵ و نیسان در تکاب ۶ کشته و مصدوم برجای گذاشت.

تصادف سواری پژو ۴۰۵ و نیسان وانت با دو فوتی و چهار نفر مصدوم در تکاب

تصادف سواری پژو ۴۰۵ و نیسان وانت با دو فوتی و چهار نفر مصدوم در تکاب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛محمد الطافی مسئول آتش نشانی و خدمات ایمنی تکاب گفت: طی تماس سرنشینان خودرو‌های عبوری با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی تکاب در ساعت ۰۸:۵۰ روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه مبنی بر تصادف سواری پژو ۴۰۵ و نیسان وانت در کیلومتر ۱۸ محور تکاب به بیجار نرسیده به سه راهی روستای کوتان، عوامل امداد و نجات آتش نشانی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

الطافی افزود: متاسفانه این حادثه ۶ نفر حادثه دیده شامل ۲ نفر فوتی و ۴ نفر مصدوم، که عوامل آتش‌نشانی طی عملیاتی با استفاده از تجهیزات نیمه سنگین هیدرولیک نسبت به رها سازی ۲ نفر شامل یک نفر فوتی و یک نفر مصدوم اقدام شد.

وی گفت: مصدومین و اجساد متوفی توسط ۳ دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی و آمبولانس حمل متوفی به بیمارستان مهر امام علی تکاب انتقال شدند.

علت تصادف در دست بررسی است.