مدیرعامل مرکز نیکوکاری امام رضا (ع) لنگرود گفت: ارزش ریالی این بستهها حدود ۶۰۰ میلیون تومان بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مدیرعامل مرکز نیکوکاری امام رضا (ع) لنگرود گفت : با همکاری مؤسسه خیریه امام رضا (ع)، محلات لنگرود و گروههای جهادی، ۶۸۰ بسته نوشت افزار میان دانشآموزان مناطق محروم لنگرود توزیع خواهد شد.
مصطفی عزیزی افزود : این کمکها نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر افزایش داشته است.
وی با اشاره به اینکه ارزش ریالی این بستهها حدود ۶۰۰ میلیون تومان بود گفت : ۱۲۰ میلیون تومان از این مبلغ توسط گروههای جهادی و باقیمانده توسط بنیاد علوی و بنیاد برکت تأمین شده است.