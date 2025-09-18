به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مدیرعامل مرکز نیکوکاری امام رضا (ع) لنگرود گفت : با همکاری مؤسسه خیریه امام رضا (ع)، محلات لنگرود و گروه‌های جهادی، ۶۸۰ بسته نوشت افزار میان دانش‌آموزان مناطق محروم لنگرود توزیع خواهد شد.

مصطفی عزیزی افزود : این کمک‌ها نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه ارزش ریالی این بسته‌ها حدود ۶۰۰ میلیون تومان بود گفت : ۱۲۰ میلیون تومان از این مبلغ توسط گروه‌های جهادی و باقی‌مانده توسط بنیاد علوی و بنیاد برکت تأمین شده است.