به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،فرمانده انتظامی شهرستان شهرکردگفت: در اجرای طرح مقابله با سرقت، ماموران کلانتری ۱۱ با اشراف اطلاعاتی و اقدامات هدفمند، موفق به شناسایی یک سارق شدند که با مجوز قضایی و در عملیاتی غافلگیرکننده وی را دستگیر کردند.

علی‌اکبر سلیمانی افزود: این سارق در تحقیقات اولیه به هفت فقره سرقت از منازل اعتراف کرد که همه سرقت‌ها از سوی پلیس مستند و کشف شد.

وی گفت: متهم پس از تشکیل پرونده، برای گذراندن مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.