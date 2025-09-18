پخش زنده
امروز: -
پایان شهریور ماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای مؤدیان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری از آخرین مهلت ارسال اظهارنامههای مالیاتی برای اشخاص حقوقی، صاحبان املاک اجرایی و صاحبان مشاغل تا پایان شهریورماه خبر داد.
عزیزالله گنجی با اشاره به تسهیل فرآیند محاسبه و پرداخت مالیات برای صاحبان مشاغل، گفت: مودیانی که مجموع فروش و درآمد آنها در سال ۱۴۰۳ در مشاغل انفرادی کمتر از ۲۱۶ میلیارد ریال و در مشاغل مشارکتی کمتر از ۴۳۲ میلیارد ریال باشد، مشروط بر اینکه سهم هر شریک از این رقم فراتر نرود، میتوانند به جای ارسال اظهارنامه، از فرم تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند.
وی افزود: فرم تبصره ماده ۱۰۰ بهصورت سیستمی در کارپوشه الکترونیکی مودیان واجد شرایط بارگذاری میشود و با ورود به درگاه سازمان امور مالیاتی کشور، مودیان میتوانند نسبت به تکمیل و ارسال آن اقدام کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان با اشاره به مزایای این روش گفت: ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰، مودی را از تکلیف تسلیم اظهارنامه معاف میکند، هزینههای نگهداری دفاتر و اسناد را کاهش میدهد، و امکان برخورداری از تخصیص مالیاتی و بخشودگی جرایم را فراهم میسازد.
گنجی گفت: در صورت ارسال فرم تبصره، جرایم مالیاتی کمتر از ۱۰ میلیون تومان بهطور کامل بخشوده میشود و جرایم بالاتر نیز تا ۹۰ درصد مشمول بخشودگی خواهند شد. همچنین جرایم موضوع ماده ۱۶۹ نیز در صورت ارسال فرم، بهطور کامل قابل بخشش است.
وی با اشاره به محاسبه سیستمی مالیات در این روش گفت: مالیات مودیان بر اساس دادههای سامانه و بدون دخالت نیروی انسانی محاسبه میشود و معمولاً با تعدیل حداقل ۳۰ درصدی نسبت به روشهای سنتی همراه است.
گنجی همچنین از امکان اعمال معافیتها و نرخ صفر مالیاتی در فرم تبصره ماده ۱۰۰ برای سال جاری خبر داد و افزود: مودیانی که مشمول تبصره نیستند نیز میتوانند از اظهارنامه پیشفرض استفاده کنند که مشابه اظهارنامه عادی است، اما با محاسبات تبصره ماده ۱۰۰ و بدون رسیدگی مأمور مالیاتی پذیرفته خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اشخاص حقوقی تولیدی نیز میتوانند ۵۰ درصد مالیات خود را تا پایان شهریور پرداخت کرده و مابقی را در قالب اقساط پرداخت کنند. سایر مودیان نیز بسته به نوع فعالیت، از تسهیلات پرداختی بهرهمند خواهند شد.