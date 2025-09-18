کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به رفتار محتاطانه سرمایه‌گذاران در پی نوسانات ارزی تأکید کرد: بازار سهام در حال ورود به یک ناحیه تعادلی است؛ اما بازگشت رونق مشروط به عبور شاخص کل از مقاومت کلیدی ۲.۷ میلیون واحد خواهد بود.

نیما اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: «بازار سهام این هفته روندی نسبتاً نوسانی و متعادل را پشت سر گذاشت.»

وی با اشاره به فشار فروش در نمادهای شاخص‌ساز افزود: «صنایع مهمی از جمله خودرویی‌ها، بانکی‌ها، فلزات اساسی و پتروشیمی‌ها تحت فشار فروش سرمایه‌گذاران حقیقی قرار داشتند. »

اسماعیلی همچنین از منظر تکنیکال نیز شرایط بازار را تحلیل کرد و گفت: «موج‌های صعودی و نزولی در بازار عمر کوتاه‌تری پیدا کرده‌اند و این نشانه‌ای از ورود بازار به یک ناحیه تعادلی است.»

به گفته او، شاخص کل بورس در ابتدای هفته از محدوده ۲ میلیون و 630 هزار واحد آغاز به کار کرد و در ابتدا به سمت مقاومت‌های بالاتر حرکت کرد، اما در ادامه با تغییر جو بازار، با کاهش مواجه شد.

اسماعیلی در ادامه تأکید کرد: «مهم‌ترین حمایت فعلی شاخص کل، سطح ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد است و در مقابل، مقاومت کلیدی شاخص در محدوده ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد قرار دارد. عبور از این مقاومت می‌تواند نقطه بازگشت اعتماد و رونق دوباره در بازار باشد.»