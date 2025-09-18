به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان فلارد گفت: در بازدید و بازرسی انجام شده توسط کارشناسان شبکه دامپزشکی و بهداشت ۲۴۲ کیلو گرم ماهی قزل آلای غیر قابل مصرف ضبط و با دستور دادستان شهرستان معدوم شد.

خورشیدی افزود: این محموله ضبط شده، با توجه به علائم اتلاف ماهی قبل از صید و تغییرات شدید ارگانولپتیکی، غیرقابل مصرف انسانی تشخیص داده شد، که با دستور مقام قضایی مراحل معدوم سازی و دفن بهداشتی انجام شد

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان فلارد، از شهروندان درخواست کرد، هرگونه فعالیت غیرمجاز و غیر بهداشتی در زمینه عرضه فرآورده‌های خام دامی را برای پیگیری قانونی به اداره دامپزشکی شهرستان فلارد گزارش کنند.