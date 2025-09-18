اعضای کارگروه اشتغال ، تغییرات در نرخ بیکاری، تناسب دانش با اشتغال به کار و طرح‌های خوداشتغالی در استان سمنان را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان در این جلسه گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۲ درصد اشتغال تعهد شده در استان سمنان ایجاد شده است و باید برای بررسی علل راه اندازی نشدن سایر اشتغال چاره اندیشی شود.

کولیوند تصریح کرد: نظارت، تذکر و پیگیری و رصد اشتغال استان بر عهده اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی است که باید به صورت جدی پیگیری شود تا ماهانه درصد اشتغال کنترل و به دستگاه‌ها ابلاغ شود تا موانع آن برطرف و اشتغال افزایش یابد.

نورانی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان هم گفت: توسعه مهارت اموزی در مدارس نیز مد نظر است و مقرر شد آموزش ۳۰ مهارت زندگی برای دانش آموزان در مدارس در دستور کار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: پایش اشتغال ایجادی نشان می‌دهد که ۸۰ درصد اشتغال ثبت شده در سامانه صحت دارد و مقرر شد آموزش در استان با بازار کار متناسب شود