به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل بهزیستی استان، همزمان با اجرای این پویش در شهرستان شهرکرد گفت: این پویش برای تأمین لوازم التحریر دانش‌آموزان در حال اجراست و خیرین عزیز می‌توانند با مشارکت مالی خود، از تحصیل دانش آموزان نیازمند حمایت کرده، تا به جایی برسیم که هیچ دانش آموزی به دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل محروم نماند.

محمدی افزود: ایجاد شرایط مطلوب برای ادامه تحصیل کودکان تحت پوشش همواره یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان بهزیستی است که هرساله با اتکا به ظرفیت شرکت‌ها، مؤسسات خیریه و مردم نوع‌دوست استان تحقق می‌یابد.

وی گفت: این پویش با هدف تهیه و تامین نوشت افزار، پوشاک، کیف و کفش ویژه دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی از شهریور تا پایان مهرماه برگزار می‌شود.

در این برنامه هزار بسته لوازم‌التحریر به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان توسط یکی از خیرین شهرستان شهرکرد تهیه و بین دانش آموزان نیازمند تحت پوشش بهزیستی توزیع شد.

مردم و خیرین می‌توانند وسایل و ملزومات آموزشی را به ادارات بهزیستی در شهرستان‌ها یا موسسات خیریه تحت نظارت این اداره کل تحویل دهند، تا بدست دانش آموزان نیازمند برسد و یا کمک‌های مالی خود را به شماره حساب: ۴۱۶۹۰۳۴۵۴۱۷۸۱۰۴۱ و یا شماره کارت: ۶۳۶۷۹۵۷۰۹۵۴۱۶۰۵۸ (بنام مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان) واریز کنند.