همزمان با روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت شاعر سید محمدحسین شهریار اختتامیه جشنواره شعر طنز استان در کبودراهنگ برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: به دبیرخانه جشنواره شعر طنز استان بیش از ۱۰۰ اثر از شعرای استان ارسال شده است که پس از داوری ۱۰ اثر برگزیده و ۴ اثر شایسته تقدیر شد.

جوادی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره رونق شعر طنز و افزایش جایگاه شعرای این حوزه است.

در پایان از نفرات برگزیده این جشنواره قدردانی شد.

