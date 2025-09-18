پخش زنده
امروز: -
از شنبه کتابهای متوسطه دوم و هنرستانها و دوره کار و دانش توزیع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مدیر آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به اهمیت تسریع و نهایی کردن ثبت نام دانش آموزان توسط اولیاء گفت: ۹۵ درصد از دانش آموزان البرزی ثبت نام نهایی خود را انجام دادهاند.
فرزاد شعبانی با حضور در برنامه زنده نگاه مردم در سیمای البرز گفت: آموزش و پرورش استان البرز به جهت وجود فضای علمی و دانشگاهی به ویژه در شهرستان کرج از وضعیت متوسطی برخوردار است هرچند در سالهای اخیر کمی نزول کردیم ولی تلاش داریم تا بتوانیم با ارائه برنامههای جدید، جریان علمی را ارتقاء دهیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز به مجری شبکه البرز افزود: در مجموعه اداره کل آموزش و پرورش استان البرز ۲۶ هزار معلم تدریس ۵۳۰ هزار دانش آموز را برعهده دارند.
وی با اشاره به ثبت نام ۹۵ درصد دانش آموزان و مشخص شدن وضعیت آنان در سیمای البرز بیان کرد: کتابهای دوره ابتدایی توزیع شده است، دوره متوسطه اول تا پایان این هفته توزیع کامل انجام میشود، از شنبه کتابهای متوسطه دوم و هنرستانها و دوره کار و دانش توزیع میشود.
شعبانی با اشاره به نزدیک شدن به پایان زمان ثبت نامکتاب های درسی گفت: درخواست میشود که ثبت نام نهایی خود را تا پایان شهریور انجام دهند.
وی با در نظر گرفتن ۳۵ هزار اتباعی که در استان البرز وجود دارد در میز گفت و گوی نگاه مردم عنوان کرد: از مجموع ۳۵ هزار اتباع استان، ۸ هزار نفر ثبت نام داشتهاند که تا حدودی در مناطق اطراف شهرکها تراکم کلاسها را پایین آورده است.
شعبانی با بیان این که ۱۲۰۰ معلم در استان البرز کم داریم به مجری سیما توضیح داد: یکی از دغدغهها بحث کمبود معلم است؛ راه اندازی کارگروه ویژه در خصوص هوش مصنوعی به عنوان آموزشهای نوین محقق شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در برنامه سیمای البرز خاطرنشان کرد: ۵۴ درصد نیروی کار استان البرز مربوط به دستگاه و نهاد آموزش و پرورش است، هر ساله ساماندهی و جانمایی همکاران آموزش و پرورش انجام میشود. با توجه به اینکه حقوق کارکنان این نهاد از خزانه پرداخت میشود باید پیش از مهر بحث جانمایی و ساماندهی انجام شود.