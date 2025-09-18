به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، «حاصَل» برگرفته از نام مجموعه محصولات لبنی پایان دوره ییلاق عشایر ایل سنگسر و در واقع صحنه‌ای برای نمایش فرهنگ، تاریخ و توانمندی‌های عشایر این ایل است.

از ۳۲ نوع فرآورده لبنی که عشایر سنگسری از شیر تولید می کنند ؛ آرشه و چیکو گواهی انطباق استاندارد ملی را نیز دریافت کرده است.

عشایر مازندران، آذربایجان، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و گلستان هم در این جشنواره که تا بیست و نهم شهریور در پارک مهرگان مهدیشهر برپاست ؛ حضور دارند .

علی اکبر معصومیان دبیر جشنواره گفت: در این رویداد، بیش از ۹۰ غرفه عرضه محصولات لبنی و صنایع‌دستی برپا شده است و ۱۷ چادر عشایری (در زبان سنگسری گوت) سبک زندگی و آداب و رسوم ایل سنگسری را به نمایش گذاشتند.

یکی از بخش‌های ویژه جشنواره، رونمایی از «فلوس سنگسر» یا سکه تاریخی ۶۰۰ ساله است؛ اثری ارزشمند که نشانگر جایگاه اقتصادی و فرهنگی منطقه سنگسر در گذشته‌های دور به شمار می‌رود.

عشایر استان سمنان متشکل از سه هزار و ۱۸۱ خانوار و بیش از ۱۴ هزار و ۴۰۰ نفر جمعیت، شامل ۷۴ طایفه، یک‌وهفت‌صدم درصد از جمعیت عشایری کشور را شامل می‌شوند که بزرگترین طایفه را ایل سنگسری تشکیل می‌دهد.

عشایر ایل سنگسری طولانی‌ترین مسیر کوچ عشایر کشور را دارند و تولید ۳۲ نوع مشتقات لبنی و ۴٠ نوع نان از جمله قابلیت‌های عشایر سنگسر در بخش گردشگری است.