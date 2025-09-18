پخش زنده
کشت کلزا در شهرستان میاندوآب آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندوآب در حاشیه بازدید از مزارع درحال کشت کلزا گفت: کشت محصول کلزا در دهه سوم شهریور ماه در میاندوآب آغاز شده و عمده ارقام مورد کشت نپتون و دیفیوژن است.
رضا مقدم، بر ضرورت توسعه دانههای روغنی در راستای تأمین روغن مورد نیاز کشور تأکید کرد و افزود: تاکنون در سطح ۲۳۰ هکتار با کشاورزان این شهرستان، قرارداد کشت کلزا منعقد شده است.
مقدم، با اشاره به مزایای کشت کلزا اظهارکرد: کلزا از دانههای روغنی مهم و دارای طیف وسیعی از سازگاری اقلیمی بوده و محصول بسیار مناسبی برای قرار گرفتن در تناوب زراعی با غلات است.
وی گفت: این محصول نقش کلیدی در اصلاح الگوی کشت و برقراری تناوب زراعی مطلوب دارد چرا که بازگشت بقایای گیاهی کلزا به خاک موجب تقویت عناصر غذایی آن میشود و از طرفی ریشه کلزا با نفوذ به عمق خاک و ایجاد خلل و فرج درخاک موجب بهبود وضعیت تهویه خاک خواهد شد.
مقدم تصریح کرد: این دانه روغنی به علت کودپذیر بودن و تثبیت ازت در خاک حاصلخیزی آن را بهبود میبخشد و بدلیل ویژگیها و خصوصیات گیاهی، باعث کاهش تراکم علفهای هرز، آفات و بیماریها و در نهایت افزایش عملکرد محصول بعد از خود میشود.
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان میاندوآب، از کشاورزان خواست با توجه به تداوم خشکسالی، کاهش شدید بارندگیها و عدم تخصیص آب به کشتهای پاییزه بر اساس اعلام شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی، درصورت عدم دسترسی به آب مطمئنه برای کشاورزی، از کشتهای پاییزه خودداری کنند.