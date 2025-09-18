کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛ صعود احمدی، فرخی و میرزازاده به مرحله یک چهارم پایانی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج نمایندگان کشورمان در مرحله مقدماتی ۴ وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی جهان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر اولان موراتبیک اولو از قرقیزستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

در وزن ۷۷ کیلوگرم: علیرضا عبدولی، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۵ بر صفر مارکوس سانچز از اسپانیا را شکست داد. وی در دور سوم به مصاف یریسکلدی ماکسات اولو از قرقیزستان می‌رود.

در وزن ۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی، در دور اول با نتیجه 8 بر صفر شین جی لی از چین را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم با نتیجه 8 بر صفر اریک زیلواسی از مجارستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم امین میرزازاده، پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر مارکو کوسیویچ از کرواسی را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با الیاس کوسمانن از فنلاند مبارزه می کند.