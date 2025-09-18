به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج نمایندگان کشورمان در مرحله مقدماتی ۴ وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی جهان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با اولان موراتبیک اولو از قرقیزستان کشتی می‌گیرد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم: علیرضا عبدولی، پس از استراحت در دوره نخست، در دور دوم با مارکوس سانچز از اسپانیا کشتی می‌گیرد.

در وزن ۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی، در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر شین جی لی از چین را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم با اریک زیلواسی از مجارستان پیکار می‌کند.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم امین میرزازاده، پس از استراحت در دور اول در دور دوم با برنده کشتی میان مارکو کوسویچ از کرواسی و سه نوع از هند پیکار خواهد کرد.