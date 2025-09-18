رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا گفت: دولت ایتالیا با اتخاذ رویکردی متمرکز بر حمایت از خانواده و فرزندآوری، گام‌های مهمی در جهت حفظ و تقویت نهاد خانواده و مقابله با چالش‌های جمعیتی و اجتماعی خود برداشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجید امامی بااشاره به حمایت‌های دولت کنونی ایتالیا از نهاد خانواده و تشویق به فرزندآوری گفت: رویکرد دولت‌های راست‌گرا در قاره اروپا، از جمله دولت فعلی ایتالیا که سکان‌دار آن خانم جورجیا ملونی است، به سیاست‌های اجتماعی در حوزه خانواده، رویکردی متمایز و اولویت‌دار محسوب می‌شود.

وی افزود: نقش دولت در حمایت از ساختار خانواده، به خودی خود، دارای محدودیت‌هایی است، اما تلاش مستمر و قابل توجهی از سوی دولت ایتالیا برای پررنگ‌تر کردن و بسط این نقش صورت می‌گیرد.

رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا گفت: دولت ائتلافی کنونی ایتالیا، با اتخاذ یک رویکرد سیاسی راست‌محور از همان ابتدای فعالیت خود، سیاست‌های حمایتی خانواده را به یکی از محور‌های اصلی و کانون توجه برنامه‌های خود تبدیل کرده است.

امامی افزود: خانم ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، در سخنرانی اخیر خود در شهر ریمینی، بار دیگر بر دو موضوع تامین مسکن برای زوج‌های جوان و توانمندسازی والدین تاکید کرد و از طرحی ویژه و جامع برای تأمین آتیه مسکن در جهت تسهیل امر ازدواج و تشکیل خانواده خبر داد.

وی گفت: دولت ایتالیا تمرکز عمیقی بر توانمندسازی والدین از طریق حمایت‌های مالیاتی و اجتماعی دارد. همچنین بخش قابل توجهی از این حمایت‌ها از طریق انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOs) که به صورت تخصصی در زمینه حمایت از خانواده‌ها فعالیت می‌کنند، به دست والدین می‌رسد.

رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا افزود: حمایت از تأمین مسکن مناسب برای خانواده‌های نوپا و همچنین حمایت‌های مضاعف از والدینی که اقدام به داشتن فرزند سوم و چهارم می‌کنند، از جمله اقدامات و سیاست‌هایی است که در کشوری همچون ایتالیا که به طور سنتی شهرت دیرینه‌ای در خانواده‌گرا بودن دارد، اهمیت و ارزش مضاعفی پیدا می‌کند.

امامی گفت: دولت فعلی ایتالیا با درک این مزیت، مصمم است تا این هویت فرهنگی و اجتماعی را نه تنها حفظ کند، بلکه با اتخاذ سیاست‌های حمایتی مؤثر و هدفمند، در برابر چالش‌های روزافزون فروپاشی خانواده، کاهش نرخ زاد و ولد، و پیری جمعیت ایستادگی کند.