به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،محمد حسین واحدیان گفت: با تکمیل عملیات سازه، رمپ‌ها، دیوار حائل و عرشه، هم‌اکنون مسیر چهارراه کاشانی ـ طالقانی به طور کامل بازگشایی شده است.

وی افزود: عملیات اصلی شامل اجرای سازه، احداث رمپ‌ها، دیوار حائل و نصب عرشه به پایان رسیده و تکمیل شده است.

واحدیان افزود:، عملیات پیاده‌روسازی در ضلع جنوب‌شرقی تقاطع، نصب قرنیز‌ها و اجرای هندریل در حال انجام است که به زودی تکمیل خواهد شد.

واحدیان با اشاره به اهمیت این پروژه در کاهش بار ترافیکی مرکز شهر گفت: با بهره‌برداری مرحله‌ای، مسیر چهارراه کاشانی ـ طالقانی هم‌اکنون به طور کامل بازگشایی شده و در اختیار شهروندان قرار دارد.