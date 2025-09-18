نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی از تجهیز ۱۰ نمازخانه در مدارس شاهین شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان گفت: پیگیری بهره مندی مدارس شهرستان برای بهره گیری از پنل‌های خورشیدی برای تامین برق هستیم.

ناصر اسدی فرماندار شاهین شهر و میمه هم از افتتاح چهار مدرسه در سال تحصیلی جدید در شاهین شهر خبر داد و گفت: در سفر معاون وزیر آموزش و پرورش به شهرستان که تا یک ماه دیگر محقق خواهد شد مشکلات و مسایل مدارس استان را بررسی خواهیم کرد.