به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنا بر اعلام روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد ، شانزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر نوجوانان باشگاه‌های کشور در بخش دختران، با عنوان گرامیداشت شهیده خبرنگار فرشته باقری، روز‌های ۲۴ و ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ به میزبانی فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران در خانه تکواندو برگزار شد.

این موفقیت در حالی به دست آمد که مرادی نخستین تجربه حضور خود در بالاترین سطح رقابت‌های نوجوانان را پشت سر می‌گذاشت و توانست نام خود را در جمع مدال‌آوران ثبت کند.