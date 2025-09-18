پخش زنده
برگزیدگان مسابقهی عکاسی «نیایش نور» معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،کارشناس واحد آفرینشهای هنری کانون استان گفت: همزمان با دههی امامت و ولایت، فراخوان عکس «نیایش نور» منتشر شد که کودکان و نوجوانان عضو کانون در سراسر استان میتوانستند آثار و عکسهای خود را به این فراخوان ارسال کنند.
مریم شیریان گفت: موضوعهایی که در این فراخوان در نظر گرفته شده بود عبارت بودند از: حرفهایم با خدا، از تو سپاسگزارم، لحظههی نیایش، چادر نماز مادر، تشکر از نعمتهای خدا و آرزوهای من.
وی گفت: از میان ۵۶ اثر رسیده، ۵ نفر به عنوان برگزیده و بدون اولویت معرفی شد.
شیریان گفت: امیرعلی مظلوم از مرکز کیان، کوثر صابری از مرکز شلمزار، فاطمهزهرا بدره و عارفه علیدوستی هر دو نفر از مرکز مجتمع شهرکرد و فاطمه جمالی از مرکز گندمان برگزیده شدند.