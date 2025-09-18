پخش زنده
وزارت بهداشت در غزه اعلام کرد: آمار تلفات تجاوز اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به ۶۵۱۴۱ شهید و ۱۶۵۹۲۵ مجروح افزایش یافته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، وزارت بهداشت در غزه اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۷۹ شهید و ۲۲۸ مجروح جدید به بیمارستانها منتقل شدهاند.
هنوز قربانیانی زیر آوار و در خیابانها هستند که تیمهای امداد و نجات قادر به رسیدن به آنها نیستند.
آمار شهدا و مجروحان از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ به ۱۲۵۹۰ شهید و ۵۳۸۸۴ مجروح رسیده است.
وزارت بهداشت غزه افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، ۹ شهید و ۳۳ مجروح از درخواست کنندگان کمک به بیمارستانها منتقل شدهاند.
آمار کلی قربانیان دریافت کمک که به بیمارستانها منتقل شدهاند، به ۲۵۱۳ شهید و بیش از ۱۸۴۱۴ مجروح افزایش یافته است.