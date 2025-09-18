به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد؛ با رونمایی از این طرح خبرنگاران خبرگزاری صداوسیما به تجیهزات خبرنگاران کوله پشتی از جمله دوربین حرفه ای، میکروفون و لب تاپ مجهز شدند.

در این مراسم حسن عابدینی با اعلام اینکه اعطای این تجهیزات به خبرنگاران، همراه با آموزشهای میدانی، همه زنجیره تولید خبر شامل تصویربرداری، صدابرداری و تدوینگری با توان شخصی خبرنگاران انجام می گیرد.



عابدینی، با اشاره به تجربه خبرنگاران در ایام 12 روزه دفاع مقدس برای تولید خبر بدون استفاده از امکانات مرسوم سازمانی تصریح کرد: باهدف افزایش سرعت و توانمندی بیشتر خبرنگاران، خبرگزاری صدا وسیما به تجیهزات خبرنگاری خوداتکا مجهز شدند که همه آنها در یک کوله پشتی استاندارد تجمیع شده تا امکان حمل و واکنش سریع برای خبرنگاران مهیاتر از قبل باشد.

وی، خبرنگاری خوداتکا را یک خبرنگاری چند مهارته دانست که با کوله پشتی خود که حاوی تجهیزات مدرن خبرنگاری شامل دوربین‌های پیشرفته فیلمبرداری دیجیتال، میکروفن، لب تاپ های دارای قابلیت اتصال به اینترنت پرسرعت و تلفن همراه های حرفه ای است به محل رویدادها اعزام می شوند.

معاون سیاسی صداوسیما، خبرنگار خوداتکا را زنجیره تولید خبری تک نفره دانست و گفت: خبرنگار خوداتکا به تنهایی بار یک تیم خبرنگاری را به دوش می‌کشد اما برای این کار به مهارتها و ابزارآلاتی نیاز دارد که در این مسیر به او کمک کند.

دکتر عابدینی افزود: با تجیهزات جدید خبرنگاران به صورت مجهز به صحنه رویداد اعزام می‌شوند و خود خبرنگار مدیریت تصویربرداری،صدابرداری،تدوین و تولید محتوا را به شخصه برعهده دارد و بسته و گزارش خودش را مدیریت می کند که این مسئله هم از نظر زمانی برای پوشش خبرهای فوری حیاتی است چون رسانه می‌تواند نخستین در روایت باشد و هم این‌ که گاهی در شرایط جنگ و یا بلایای طبیعی استفاده از چرخه سنتی و تیم خبری ممکن نیست اما اتکا به توانمندیهای فردی راهگشاست.

وی، همچنین ضمن برشمردن مزایای خبرنگاری کوله پشتی برای خبرگزاری صداوسیما گفت: در این طرح رسانه ملی با بهره گیری از مؤلفه‌های دانش،تجربه و فناوری البته توأم با خلاقیت فردی ، بر چند مهارته شدن خبرنگاران تلویزیونی متمرکز شده است.

دکتر عابدینی، افزایش سرعت و کاهش هزینه درکنار افزایش صحت و دقت روایتهای خبری از دیگر فواید این نوع خبرنگاری خواند و اضافه کرد: خبرنگاران خبرگزاری صداوسیما در دوران دفاع مقدس 12 روزه توانستند با نمونه های اندکی از این تجهیزات مشابه، جلوه ای از روایتگری صادقانه رویدادها را بدون محدودیت زمانی و مکانی به نمایش بگذارند.

معاون سیاسی صدا وسیما، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه ملی از جمله شهید نیما رجب پور سردبیر شبکه خبر 2 از تلاشهای عوامل خبر و خبرنگاران در تولیدات حرفه ای خبری با امکانات خبرنگاری کوله پشتی و موبایلی در ایام دفاع مقدس 12 روزه قدردانی کرد و استفاده از تمهیدات مبتکرانه برای تنوع بخشی به مکانهای پخش را از نقاط قابل توجه و فرصتهای آن روزها دانست که همه این اقدامات باعث شد دشمنان نتوانند حتی برای یک لحظه صدای حقیقت را خاموش کنند.