مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان گفت: ایران جان، اصفهان ایران، هفتهای برای دیده شدن ظرفیتها و چالشهای استان اصفهان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ یوسف افشارنیا با بیان این که پیش تولید کار از دو ماه قبل آغاز شده، افزود: در معاونت سیما، دهها برنامه تولید شد و در شبکههای سراسری به پخش رسید.
وی این رویداد را در مسیر عدالت رسانهای توصیف کرد و گفت: معاونت خبر با گزارشهای موضوعی، میزگردها و گفت وگویهای ویژه خبری مسائل کلان استان را در سطح کشور مَطرح و پیگیری کرد.
در هفته ایران جان، اصفهان ایران برنامههای متنوع و گستردهای هم در معاونت صدا به پخش سراسری رسید.
رویداد ملی «ایران جان، اصفهان ایران» که از بیست و دوم شهریور آغاز شده تا ۲۸ شهریور ادامه دارد با شعار «اصفهان، سرزمین علم، ایمان و هنر» فرصتی برای بررسی ظرفیتهای ملی و منطقهای در مسیر رشد و پیشرفت ایران اسلامی فراهم می آورد.