سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با تجهیز بیش از ۱۲ هزار نیروی راهدار، هزاران دستگاه ماشین‌آلات و ذخیره ۶۰۰ هزار تن شن و نمک، خود را برای آغاز طرح راهداری زمستانی در سراسر کشور آماده می‌کند تا معابر در فصول سرد سال ایمن و باز بمانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از آمادگی کامل این سازمان برای آغاز طرح راهداری زمستانی خبر داد. حیدر نوروزی با اشاره به آماده‌سازی گسترده ماشین‌آلات، تجهیزات، راهدارخانه‌ها و انبارهای شن و نمک، بر لزوم آمادگی ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در استان‌ها، به ویژه مناطق سردسیر، برای مواجهه با بارش‌ها تاکید کرد.

نوروزی توضیح داد که در این طرح، ۴۸۲۷ دستگاه ماشین‌آلات راهداری سنگین، ۴۶۴۳ دستگاه ناوگان نیمه‌سنگین و ۲۷۲۳ دستگاه ناوگان سبک به کار گرفته خواهند شد.

وی همچنین از آمادگی ۱۲ هزار نیروی راهدار و فعالیت ۱۲۱۷ راهدارخانه مستقر در شبکه راه‌های کشور برای اجرای این طرح خبر داد. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که ۶۰۰ هزار تن شن و نمک برای عملیات یخ‌زدایی و برف‌روبی جاده‌ها در سال جاری انباشته شده است.

مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری تاکید کرد که با نوسازی ناوگان راهداری و بهره‌گیری از ماشین‌آلات روزآمد و مکانیزه، علاوه بر حفظ محیط زیست، هدف این است که در فصول سرد و با بارش نزولات جوی، از انسداد محورها جلوگیری شده و خدمات مطلوب‌تری به هموطنان و کاربران جاده‌ای ارائه گردد.

وی همچنین اشاره کرد که سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به عنوان یک سازمان داده‌محور، از سامانه‌های برخط پیشرفته‌ای در بخش راهداری بهره می‌گیرد. سامانه‌های مدیریت ناوگان راهداری، مدیریت و نگهداری ماشین‌آلات و سامانه جامع مدیریت راهداری، ابزارهای ارزشمندی هستند که با استخراج و تحلیل داده‌های آماری، به سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌های راهداری کمک می‌کنند.