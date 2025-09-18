پخش زنده
اجلاسیه مادران چشم انتظار با حضور هشت مادر شهید جاویدالاثر استان سمنان در جوار مزار شهید گمنام شهرک شهید همت شاهرود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اجلاسیه که در قالب کنگره بزرگداشت ۳ هزار شهید استان سمنان برگزار شد ؛ مادران شهدای جاویدالاثر به پاس سالها دلتنگی و چشم انتظاری برای فرزندانشان تجلیل شدند.
سردار سرتیپ دوم پاسدار عباس مطهری، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان سمنا گفت: از ۹۹ شهید جاویدالاثر در استان سمنان والدین ۲۰ شهید در قید حیات هستند.
حسین کاجی، رزمنده و راوی دفاع مقدس در این مراسم با بیان اینکه شهدا پیک امامزمان (عج) هستند، تصریح کرد: این مراسمها برای امیدآفرینی در جامعه است.
وی افزود: ۷ هزار مادر شهید در غزه فرزندانشان زیر آوار هستند و باید به یاد آنها باشیم و این اجلاسیه، اجلاسیه همه شهدای جاویدالاثر جهان اسلام است.
این نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس بر ضرورت مقاومت تأکید کرد و گفت: جنگ آینده، جنگ مقاومت و اطاعت از ولایتفقیه و تابآوری ملت است.
همچنین در این مراسم از کتاب های " سدره پوش " زندگینامه شهید رضا نادری ، "فرداد" گوشهای از زندگی شهید عبدالحسین عجمی و کتاب "سروقامتان" مروری بر شهدای شهر کلاته خیج رونمایی شد