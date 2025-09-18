پخش زنده
امروز: -
شناگر قمی دومین نشان نقره را از رقابتهای جام آزادی دشت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، آراد مهدی زاده شناگر قمی که در روز نخست رقابتهای شنای قهرمانی کشور، جام آزادی به مدال نقره ماده ۱۰۰ متر قورباغه دست یافته بود، در روز دوم این مسابقات هم در ماده ۵۰ متر قورباغه هم حدنصاب ۲۸ ثانیه و ۵۴ صدم ثانیه را به ثبت رساند و با قرار گرفتن در جایگاه دوم، صاحب دومین نشان نقره خود از این رقابتها شد.
مهدیزاده قرار است در دو ماده ۲۰۰ متر قورباغه هم با حریفان رقابت کند.
رقابتهای شنای قهرمانی کشور، جام آزادی با حضور ۸۰۰ ورزشکار از سراسر کشور در استخر مجموعه ورزشی آزادی در حال برگزاری است.