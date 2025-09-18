پخش زنده
رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت:۶۰ میلیارد تومان از محل نشاندار کردن برای بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی مراغه تخصیص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،میر موسی میری نژاد گفت:امسال برای بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی مراغه ۲۸۰ میلیارد تومان اختصاص یافته که ۹۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی خواهد بود.
میری نژاد افزود: مالیات تخصیص یافته ۶۰ درصد اعتبار مورد نیاز از محل درآمدهای مالیاتی است.
وی گفت: مودیان مالیاتی میتوانند در روزهای باقیمانده مالیات بر درآمد خود را به نفع بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی مراغه نشان دار کنند.
رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت:بر اساس دستورالعمل ابلاغی هیئت دولت مودیان مالیاتی می توانند در زمان پرداخت با مشخص کردن محل مصرف مالیات آن را به بیمارستان نیمه تمام مراغه اختصاص دهند.
میری نژاد افزود: این قانون فرصتی بینظیر برای مردم و مودیان مالیاتی فراهم کرده است تا ضمن بهرهمند شدن از مزایای آن مستقیماً نتیجه مشارکت مالی خود را نیز در بهبود زیرساختهای بهداشتی و درمانی شهرستان مشاهده کنند.