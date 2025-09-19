مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان گفت: در مجموع تعداد ۳۸۶ واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد در استان زنجان کلنگ‌زنی و منابع مالی این طرح‌ها از طریق تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان تأمین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ خواجه‌ای با اشاره به اقدامات صورت گرفته در نهضت ملی مسکن، افزود: تاکنون از طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان زنجان، ۱۶ واحدی صائین قلعه، ۵۴ واحدی خرمدره، ۷۲ واحدی خرمدره، ۹۸ واحدی فاز یک هیدج و فاز اول، دوم و سوم پروژه ۳۶۸ واحدی گلشهر (۲۴۰ واحدی) به متقاضیان تحویل داده شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان ادامه داد: یک‌هزار و ۸۹۳ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت به شیوه بنیاد ساخت و گروه ساخت در حال اجرا و ۳۶۸ واحد مسکونی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر نیز در قالب تفاهم نامه در دست احداث است.

به گفته خواجه‌ای، از این تعداد تاکنون ۴۸۰ واحد مسکونی به متقاضیان واگذار شده است.

وی افزود: پروژه ۳۶۸ واحدی گلشهر زنجان با ۹۹درصد پیشرفت فیزیکی، پروژه مسکن هیدج در چهار فاز (دو فاز ۸۰ واحدی، یک فاز۹۸ واحدی، یک فاز ۹۶ واحدی) با میانگین پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی و پروژه ۴۸ واحدی صائین قلعه با میانگین پیشرفت ۹۴ درصدی در حال اجراست.

مدیرکل بنیاد مسکن استان به پروژه ۵۱۹ واحدی مسکن قیدار با پیشرفت فیزیکی ۶۶درصدی و پروژه ۲۰۰ واحدی آببر طارم با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی نیز اشاره کرد و گفت: ۱۳۲ واحد از پروژه قیدار و ۲۴ واحد از پروژه آببر در مرحله واگذاری به متقاضیان است.

خواجه‌ای رعایت اصول فنی و استاندارد‌های ساخت را اولویت مهم بنیاد مسکن در طرح نهضت ملی مسکن عنوان کرد و افزود: یکی از محور‌های اصلی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، پایبندی به اصول فنی و رعایت استاندارد‌های لازم در حوزه ساخت‌وساز است.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع نه تنها تضمین‌کننده دوام و ایمنی ساختمان‌هاست، بلکه نشان‌دهنده رویکرد حرفه‌ای و مسئولانه این نهاد در قبال حقوق متقاضیان مسکن نیز می‌باشد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان گفت: پروژه‌های مسکونی نه‌تنها به تامین نیاز‌های اولیه مردم کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه نیز کمک شایانی کند.