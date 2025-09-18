رئیس نمایندگی رهبری در دانشگاهها:
تلاش دشمن برای تجزیه کشور در جنگ اخیر
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها گفت: تجزیه ایران و تغییر نظام سیاسی از جمله اهداف دشمن در جنگ ۱۲ روزه بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی،حجت الاسلام مصطفی رستمی دیشب در همایش بصیرتی و تبیینی استادان گروه معارف و امامان جماعت دانشگاههای خراسان رضوی در مشهد افزود: همچنین دشمن در این جنگ به دنبال از بین بردن توانمندی هستهای و موشکی ایران بود و نیز میخواست نفوذ منطقهای ایران و جبهه مقاومت را از بین ببرد.
وی اضافه کرد: تحلیل آنها این بود که با ضربه اولی که زدند مردم نیز علیه نظام وارد صحنه خواهند شد.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها اظهار کرد: همچنین آنها اعتراف کردند که به دنبال به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب هم بودند اما به ایشان دسترسی نداشتند.
حجت الاسلام رستمی ادامه داد: هرچند دشمن در ابتدا ضرباتی را وارد کرد اما به هیچ یک از اهدافی که تعیین کرده بود نرسید.
وی گفت: این جنگ دستاوردهایی نیز برای کشورمان داشت که یکی از آنها انسجام بینظیر داخلی زیر پرچم ولایت فقیه بود که برخلاف طراحی دشمن صورت گرفت.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها افزود: باور مسلمانان جهان به اینکه ایران اسلامی یک نقطه کانونی برای دفاع از مسلمانان جهان است و همچنین اینکه جمهوری اسلامی محور مبارزه با تمام ظلمها در دنیا است از دیگر دستاوردهای این جنگ ۱۲ روزه بود.
حجت الاسلام رستمی با بیان اینکه دشمن در جنگ سخت شکست خورد و به اهداف خود نرسید اضافه کرد: دشمن به دنبال پیروزی در روایت جنگ است و جریانهای وابسته به نظام سلطه دنبال القای شکست هستند.
همایش بصیرتی و تبیینی استادان گروه معارف و امامان جماعت دانشگاههای خراسان رضوی در تالار رودکی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.