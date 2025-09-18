تفاهم‌نامه همکاری بین دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر امضاشد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گفت: دولت ۷۰ درصد حق بیمه این صندوق را به‌عنوان یارانه پرداخت می‌کند و باقیمانده سهم روستاییان خواهد بود.

مالک اژدری افزود: بانوان خانه‌دار روستایی دارای سه فرزند و بیشتر به‌طور رایگان زیر پوشش این بیمه قرار می‌گیرند.

طبق اعلام صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ۱۸ تا ۵۰ سال می‌توانند با عضویت در این صندوق از خدماتی همچون بازنشستگی، ازکارافتادگی، مستمری فوت و امکان انتقال سوابق بیمه‌ای به سایر صندوق‌ها از جمله تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند.