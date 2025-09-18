پخش زنده
امروز: -
استاندار گیلان راهاندازی پرواز مستقیم رشت ـ مسکو را گامی مؤثر در تسهیل سفر گردشگران، بازرگانان و سرمایهگذاران دو کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، ظهر امروز در جریان سفر رسمی به کشور روسیه، هادی حقشناس استاندار گیلان با مسعود احمدوند، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو دیدار و گفتوگو کرد.
این نشست با هدف بررسی راهکارهای تقویت همکاریهای استانی ـ بینالمللی برگزار شد و توسعه تعاملات فرهنگی، اقتصادی و گردشگری در محور گفتوگوها قرار گرفت.
هادی حق شناس استاندار گیلان با اشاره به جایگاه راهبردی این استان بهعنوان دروازه ارتباطی ایران با حوزه قفقاز و روسیه، بر ضرورت راهاندازی پرواز مستقیم رشت ـ مسکو تأکید کرد و آن را گامی مؤثر در تسهیل سفر گردشگران، بازرگانان و سرمایهگذاران دو کشور دانست.
در این دیدار همچنین موضوعاتی همچون برگزاری هفتههای فرهنگی ایران و روسیه در رشت و مسکو، تبادل گروههای هنری و دانشگاهی، و معرفی ظرفیتهای بومی گیلان در عرصه گردشگری و صنایعدستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست طرفین توافق کردند با حمایت نهادهای رسمی و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی، مسیرهای تازهای برای گسترش ارتباطات مردمی و اقتصادی میان دو کشور ایجاد شود.
همچنین مقرر شد رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه در اجلاس بینالمللی استانداران استانهای ساحلی دریای خزر که به میزبانی گیلان برگزار خواهد شد، حضور یافته و ظرفیتهای همکاری فرهنگی و علمی میان ایران و روسیه را معرفی کند.
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو نیز ضمن استقبال از ابتکارات استاندار گیلان، بر اهمیت تقویت همکاریهای استانی در چارچوب روابط راهبردی ایران و روسیه تأکید کرد و گیلان را یکی از محورهای اصلی این همکاریها خواند.
این نشست بخشی از برنامههای سفر استاندار گیلان به مسکو است که با هدف ارتقای سطح همکاریهای منطقهای، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور دنبال میشود.